. Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»

Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»

Командир отряда «Крым» «Бонд» заявил, что диверсанты ВСУ идут на задания под наркотиками

Украинские диверсанты в Запорожской области, вероятно, отправляются на задания под воздействием наркотических препаратов. Об этом РИА Новости рассказал командир одного из подразделений штурмового отряда «Крым» с позывным «Бонд».

По его словам, украинское командование бросает таким образом солдат ВСУ (Вооруженных сил Украины) под артиллерийский огонь. «Они там врассыпную, и вечером эта же группа, которые остались в живых, в лесополосе, опять пытается прорваться, и опять ее накрывают», — заявил российский командир.

«Бонд» также сообщил, что у украинских военных «фармацевтика работает: они днем идут напрямую, напролом, видимо, под какими-то препаратами… Или их там командование так подталкивает на выполнение задач». Командир считает, что «адекватный человек, который переживает за свою жизнь» не может «такие шаги делать».

Ранее украинские пленные рассказали, что бойцы ВСУ периодически употребляли наркотики на боевых заданиях. По словам старшины разведывательной роты 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ старшего сержанта Виталия Катранича, это был амфетамин, после приема которого военнослужащие могли не спать по двое-трое суток.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Антонов обвинил США в неприемлемом отношении к российским дипломатам
Антонов обвинил США в неприемлемом отношении к российским дипломатам
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в пин-ап фотосессии (10 фото)
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в
Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»
Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под
4 ситуации, когда дела полезно отложить в сторону
4 ситуации, когда дела полезно отложить в сторону
G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из России
G7 и Австралия договорились о фиксированном потолке цен на нефть из
Представители шести знаков зодиака обретут счастье и успех в 2023 году
Представители шести знаков зодиака обретут счастье и успех в 2023 году
Показали первые концепт арты Ghostrunner 2 и анонсировали релизное окно
Показали первые концепт арты Ghostrunner 2 и анонсировали релизное
Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из кризиса развития
Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из
Необычный факты о съемках фильма "Парк Юрского периода"
Необычный факты о съемках фильма "Парк Юрского периода"
Эрдоган обсудил с генсеком ООН необходимость продления зерновой сделки
Эрдоган обсудил с генсеком ООН необходимость продления зерновой сделки
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами покупателей
Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами
Жена Константина Ивлева рассказала об ужасах лечения рака
Жена Константина Ивлева рассказала об ужасах лечения рака

Топ на сегодня

Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
Патрушев обвинил США и Британию в вербовке международных террористов
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах, открытки
День народного единства 4 ноября 2022 года: поздравления в стихах,
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Новогодние праздники предложили продлить для части россиян
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Звезда сериала «Во все тяжкие» сменит имя
Как привлечь внимание пассажиров в самолете
Как привлечь внимание пассажиров в самолете

Еще по теме

Российский военный заявил о странном поведении украинских диверсантов
"ВСУ ударят в сторону России", - срочные новости из ДНР
Российский командир рассказал об использовании ВСУ американских М777
Пьяный командир ВСУ жестоко избил подчиненного