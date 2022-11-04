. Секреты счастливой любви для рожденных в год Петуха

Вадим Карасев

Любовь не всегда приносит нам позитив и удовлетворение, но это почти всегда можно исправить. Эксперты рассказали о нескольких важных секретах счастья в любви для рожденных в год Петуха.

В одиночестве нет ничего плохого. Во многих случаях оно даже благотворно сказывается на энергетике, но если люди данного Восточного Знака хотят быть счастливы в браке или в отношениях, им придется взять на вооружение то, о чем написано далее.

Будьте более избирательными

Люди, которые появились на свет в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 или в 2005 году, являются достаточно влюбчивыми. Из-за этого они часто строят отношения на основе пылкой влюбленности, не подкрепленной ничем иным: ни доверием, ни дружбой, ни совместимостью. Это очень важно исправить, ведь в таком случае рожденные в год Петуха смогут экономить много сил и времени. Бесцельно проведенное время с неподходящими людьми существенно снизится.

Не жертвуйте личной жизнью ради любви

Любовь должна дарить, а не забирать. Если в отношениях приходится идти на жертвы и ограничивать себя в чем-то, значит это токсичная любовь. Цените свою независимость и не утопайте в другом человеке. Избавьтесь от привычки отчитываться перед любимым человеком. Если вы для него дороги, он не станет вести себя с вами как отце или мать с непослушным ребенком.

Старайтесь почаще общаться на важные темы

Например, необходимо обсудить грядущие выходные, на которых вы не хотите никуда ехать, а хотите побыть дома в приятной и спокойной атмосфере. Не тяните с такими разговорами. Рожденные в год Петуха любят оставлять такие диалоги на самый последний момент, мотивируя это тем, что есть дела поважнее. Крайне важно обсуждать со второй половинкой всё, что имеет какое-то значение. Если этого не делать, отношения быстро перестанут быть доверительными и открытыми.

Иногда стоит признавать свою вину

Люди данного Восточного Знака нередко отрицают свою вину, даже если знают, что совершили досадную ошибку. Этого делать нельзя, поскольку в таком случае любовь превращается в извечный конфликт, либо вторая половинка принимает роль жертвы и начинает мириться со своей участью. У этих исходов нет никакого положительного подтекста. Когда оба человека ищут изъяны в себе, а не друг в друге, это делает их равными. Рожденным в год Петуха нужно научиться этому как можно скорее.

Для любви может не быть причин

Люди-Петухи почему-то очень часто думают, что любовь — это когда два человека вместе по какой-то причине, но чувства возможны и без неё. Это абсолютно нормальная ситуация, которой не стоит бояться. Наоборот, любовь без каких-то задних мыслей и целей — это высшее благо.