. Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон

Певец Филипп Киркоров сделал несколько скандальных заявлений. На этой неделе разразился громкий скандал. Вся страна следила за тем, как Филипп Бедросович говорит все, что думает о звезде «Голоса» и Виктории Боне. Причиной возмущения короля российской эстрады стал комментарий Наргиз. Певица увидела афишу концерта Киркорова в Ташкенте и бросила короткое: «Понаехали». Однако экс-супруг Пугачевой не стал терпеть подобное отношение и прошелся не только по творчеству, но и по внешности 52-летней Закировой. «Посмотрите на нее, она удивляется, почему не стала звездой? А ты на рожу-то смотрела свою в зеркало? Ты себя-то видела?» — делился 55-летний артист своим мнением с публикой на недавнем концерте.В конфликт вмешалась Виктория Боня. «Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого!» — прокомментировала 42-летняя ведущая скандал. Ее Филипп Киркоров тоже не оставил без внимания. «Возомнила себя кем-то и к своему нулю решила приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной?!» — говорил артист об экс-участнице «ДОМа-2». Екатерина Гордон считает, что конфликт звезд не связан с личной неприязнью друг к другу. По ее мнению, Киркоров профессионал и относится к подобным провокациям без лишних эмоций. «Насколько я понимаю, он послал не розовую кофточку, а лысую барышню Наргиз. Ответил ей грубовато, но это его стиль», — делится она мнением с журналистами. 42-летняя Екатерина уверена, артисты не слишком переживают о громких словах, слетевших с их уст. По ее словам, звезды шоу-бизнеса подобными экспромтами стараются привлечь внимание к своей персоне, а сделать это проще всего при помощи скандала. «В нашем шоу-бизнесе глубоко параллельно, когда они с кем-то ругаются. Они вообще не испытывают каких-либо эмоций по этому поводу: и Боня, и Киркоров плевать друг на друга хотели. Они просто поддерживают свой спектакль. Сказать Филиппу Бедросовичу о том, что он отличный певец, Виктория не может — ее просто не заметят. Поэтому она должна послать», — рассуждает Гордон в Telegram-канале «Кликбейт».