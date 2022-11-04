. Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон

Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон
Певец Филипп Киркоров сделал несколько скандальных заявлений.   На этой неделе разразился громкий скандал. Вся страна следила за тем, как Филипп Бедросович говорит все, что думает о звезде «Голоса» и Виктории Боне. Причиной возмущения короля российской эстрады стал комментарий Наргиз. Певица увидела афишу концерта Киркорова в Ташкенте и бросила короткое: «Понаехали». Однако экс-супруг Пугачевой не стал терпеть подобное отношение и прошелся не только по творчеству, но и по внешности 52-летней Закировой. «Посмотрите на нее, она удивляется, почему не стала звездой? А ты на рожу-то смотрела свою в зеркало? Ты себя-то видела?» — делился 55-летний артист своим мнением с публикой на недавнем концерте.
В конфликт вмешалась Виктория Боня. «Настоящий мужчина никогда не позволил бы себе такого!» — прокомментировала 42-летняя ведущая скандал. Ее Филипп Киркоров тоже не оставил без внимания. «Возомнила себя кем-то и к своему нулю решила приставить единицу и стать десяткой! Ну как еще напомнить о себе, бездарной?!» — говорил артист об экс-участнице «ДОМа-2». Екатерина Гордон считает, что конфликт звезд не связан с личной неприязнью друг к другу. По ее мнению, Киркоров профессионал и относится к подобным провокациям без лишних эмоций. «Насколько я понимаю, он послал не розовую кофточку, а лысую барышню Наргиз. Ответил ей грубовато, но это его стиль», — делится она мнением с журналистами. 42-летняя Екатерина уверена, артисты не слишком переживают о громких словах, слетевших с их уст. По ее словам, звезды шоу-бизнеса подобными экспромтами стараются привлечь внимание к своей персоне, а сделать это проще всего при помощи скандала. «В нашем шоу-бизнесе глубоко параллельно, когда они с кем-то ругаются. Они вообще не испытывают каких-либо эмоций по этому поводу: и Боня, и Киркоров плевать друг на друга хотели. Они просто поддерживают свой спектакль. Сказать Филиппу Бедросовичу о том, что он отличный певец, Виктория не может — ее просто не заметят. Поэтому она  должна послать», — рассуждает Гордон в Telegram-канале «Кликбейт».
# Шоу-бизнес Киркоров Филипп
По материалам: z-aya

Последние новости

Чем заняться с друзьями на болоте?
Чем заняться с друзьями на болоте?
Стивен Кинг посетит Украину
Стивен Кинг посетит Украину
Бородина высказалась об уходе Харламова из Comedy Club
Бородина высказалась об уходе Харламова из Comedy Club
NYT: Украинцы спровоцировали конфликт между беженцами в Европе
NYT: Украинцы спровоцировали конфликт между беженцами в Европе
Гороскоп от Анжелы Перл на 5 ноября 2022 года может помочь разобраться в непонятных ситуациях
Гороскоп от Анжелы Перл на 5 ноября 2022 года может помочь
Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон
Скандал с Филиппом Киркоровым прокомментировала Катя Гордон
Алла Пугачева получит на халяву миллион в Израиле
Алла Пугачева получит на халяву миллион в Израиле
Юлия Барановская едва не умерла когда разводилась с Андреем Аршавиным
Юлия Барановская едва не умерла когда разводилась с Андреем Аршавиным
Настя Ивлеева посмеялась над личной жизнью Ольги Бузовой
Настя Ивлеева посмеялась над личной жизнью Ольги Бузовой
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти к русским
Лера Кудрявцева высказалась о ненависти к русским
Microsoft представила уникальную Xbox Series X в стиле «Чёрной пантеры»
Microsoft представила уникальную Xbox Series X в стиле «Чёрной
В Германии назвали условие для опустения газохранилищ
В Германии назвали условие для опустения газохранилищ

Топ на сегодня

Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
Какие приметы и обряды актуальны на Казанскую Осеннюю, 4 ноября 2022 года, для незамужних девушек, чтобы обрести любовь
Какие приметы и обряды актуальны на Казанскую Осеннюю, 4 ноября 2022
Иосиф Пригожин послал известную артистку, которая сбежала за границу
Иосиф Пригожин послал известную артистку, которая сбежала за границу
Емельяненко раскритиковал Карелина, сравнившего ММА со смешиванием пива и водки
Емельяненко раскритиковал Карелина, сравнившего ММА со смешиванием
Девочка-самурай
Девочка-самурай

Еще по теме

Филипп Киркоров ответил матом вступившейся за Наргиз Закирову Виктории Боне
Филипп Киркоров припечатал Наргиз Закирову
Филипп Киркоров размазал Викторию Боню
Филипп Киркоров опустился ниже плинтуса