. Сотрудники Минприроды ЛНР высадили сеянцы сосны в рамках акции "Сохраним лес"

Вадим Карасев

В День народного единства и в рамках Всероссийской акции "Сохраним лес" сотрудники Министерства природных ресурсов и экологической безопасности Луганской Народной Республики вместе со школьниками высадили сеянцы крымской сосны.

Аллею из 89 сеянцев сосны высадили в Луганском лесничестве. Цифра 89 очень символична – она означает число регионов России вместе с новыми территориями.

"Сегодня здесь, на территории Луганского лесничества, мы собрались для того, чтобы внести свой вклад в сохранение лесов и продемонстрировать единство наших территорий как в контексте экологии, так и народного единства", - отметила начальник отдела лесного хозяйства в Луганске, Кировске, Брянке, Стаханове, Алчевске, Перевальском и Славяносербском районах Татьяна Ковтун.