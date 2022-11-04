. США направили войска на Украину, чтобы следить за переданным Киеву оружием
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США направили войска на Украину, чтобы следить за переданным Киеву оружием

США направили войска на Украину, чтобы следить за переданным Киеву оружием

Соединенные Штаты решили усилить контроль над оружием, которое Вашингтон передал Украине, и направили туда своих военных, пишет The National Interest. Проверки проводятся вдали от фронта, указал бригадный генерал Пэт Райдер, отвечая на вопрос о рисках столкновения с армией России.

Никаких подробностей о численности контингента не приводится, разве что говорится о его "небольшом количестве". Американские военные будут проводить выездные экспедиции тайных складов с оружием на Украине - таким образом предполагается вести должный учет военной помощи, которую США в немалых объемах передают республике. Ранее подобных проверок не проводилось, но в Штатах уже звучали призывы взять наконец на контроль судьбу дорогостоящего вооружения, отправляемого киевскому режиму.


Тем более, что множатся сообщения о хищении западной помощи, о продаже этого оружия в даркнете и даже неким "пророссийским субъектам". Ранее финская полиция подняла тревогу из-за контрабанды переданного западными странами оружия из Украины. Такие же предупреждения озвучил Европол. Европейцы бьют тревогу из-за наплыва на чёрные рынки огромного количества оружия, какого не видели со времени войны в Югославии.

У белого дома нет доказательств, что переданное оружие применяется в незаконных целях - там продолжают настаивать на "острой" потребности Киева во все новом и новом вооружении.

"Пока считается, что высокий внутренний спрос на поле боя со стороны украинских военных и сил безопасности препятствует распространению стрелкового и управляемого пехотного оружия на черном рынке", - сообщал телеканал NBC News со ссылкой на документ Госдепартамента.

На вопрос о вероятных прямых столкновениях с российскими военными бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что проверки будут вестись вдали от линии фронта, но подробностей не привел.

"Что касается личного состава, который проводит эти инспекции, то, насколько я понимаю, они будут очень далеки от каких-либо действий на передовой".

Российская сторона неоднократно предостерегала, что все поставки иностранного оружия на территорию Украины будут считаться законными военными целями. ВС РФ уже пресекали эти угрозы в ходе конфликта, нанося удары по складам иностранной помощи даже во Львовской области рядом с границей с Польшей.

В июле Североатлантический альянс и Евросоюз заявляли о намерении контролировать поставки Украине оружия, поскольку опасаются, что вооружение может попасть на черный рынок. Эти вооружения поставляются в южную часть Польши, уходят к границе и разделяются для ее пересечения по грузовикам, фургонам, а иногда и частным автомобилям.

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По материалам: uposters.ru

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