Вадим Карасев

Соединенные Штаты решили усилить контроль над оружием, которое Вашингтон передал Украине, и направили туда своих военных, пишет The National Interest. Проверки проводятся вдали от фронта, указал бригадный генерал Пэт Райдер, отвечая на вопрос о рисках столкновения с армией России.

Никаких подробностей о численности контингента не приводится, разве что говорится о его "небольшом количестве". Американские военные будут проводить выездные экспедиции тайных складов с оружием на Украине - таким образом предполагается вести должный учет военной помощи, которую США в немалых объемах передают республике. Ранее подобных проверок не проводилось, но в Штатах уже звучали призывы взять наконец на контроль судьбу дорогостоящего вооружения, отправляемого киевскому режиму.

Тем более, что множатся сообщения о хищении западной помощи, о продаже этого оружия в даркнете и даже неким "пророссийским субъектам". Ранее финская полиция подняла тревогу из-за контрабанды переданного западными странами оружия из Украины. Такие же предупреждения озвучил Европол. Европейцы бьют тревогу из-за наплыва на чёрные рынки огромного количества оружия, какого не видели со времени войны в Югославии.

У белого дома нет доказательств, что переданное оружие применяется в незаконных целях - там продолжают настаивать на "острой" потребности Киева во все новом и новом вооружении.

"Пока считается, что высокий внутренний спрос на поле боя со стороны украинских военных и сил безопасности препятствует распространению стрелкового и управляемого пехотного оружия на черном рынке", - сообщал телеканал NBC News со ссылкой на документ Госдепартамента.

На вопрос о вероятных прямых столкновениях с российскими военными бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что проверки будут вестись вдали от линии фронта, но подробностей не привел.

"Что касается личного состава, который проводит эти инспекции, то, насколько я понимаю, они будут очень далеки от каких-либо действий на передовой".

Российская сторона неоднократно предостерегала, что все поставки иностранного оружия на территорию Украины будут считаться законными военными целями. ВС РФ уже пресекали эти угрозы в ходе конфликта, нанося удары по складам иностранной помощи даже во Львовской области рядом с границей с Польшей.

В июле Североатлантический альянс и Евросоюз заявляли о намерении контролировать поставки Украине оружия, поскольку опасаются, что вооружение может попасть на черный рынок. Эти вооружения поставляются в южную часть Польши, уходят к границе и разделяются для ее пересечения по грузовикам, фургонам, а иногда и частным автомобилям.