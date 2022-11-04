. США выделили новый пакет военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов

Вашингтон выделяет очередной пакет военной помощи Украине общей стоимостью 400 миллионов долларов, в рамках которого планируется передать в том числе 45 чешских танков Т-72. Об этом рассказала заместитель официального представителя американского минобороны Сабрина Сингх.

Эти средства планируют направить на модернизацию систем противовоздушной обороны Hawk для их последующей отправки на Украину. Также предполагается провести работы по обновлению упомянутых танков при участии Нидерландов и Чехии, рассказала зампредставителя ведомства.

«Сегодня министерство объявляет о дополнительной помощи на цели безопасности для Украине объемом около 400 миллионов долларов», — передает ее слова ТАСС. Финансы будут переданы в порядке, установленном вашингтонской инициативой по содействию безопасности страны. Это значит, что деньги пойдут на заключение контрактов с производителями вооружения, а не на его непосредственные поставки.

Как сообщала «Парламентская газета» 17 октября, в Евросоюзе утвердили пакет помощи Киеву на сумму 500 миллионов евро — подобная акция станет уже шестой по счету. Также Совет ЕС одобрил развертывание тренировочной миссии, которая будет заниматься обучением украинских военных за пределами страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что контактная группа по Украине договорилась о поставках Киеву большего числа средств противовоздушной обороны для защиты критически важной инфраструктуры страны на фоне регулярных ударов Москвы по ней с воздуха.