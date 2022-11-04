. Стала известна стоимость отвода от мобилизации в даркнете

Вадим Карасев

Стоимость отвода от мобилизации в даркнете достигала двух миллионов рублей

Стоимость отвода от мобилизации в даркнете достигала двух миллионов рублей. При этом, как стало известно «Ленте.ру», наиболее простые способы избежать отправки в зону специальной военной операции (СВО) обходились пользователям куда дешевле — в 30 тысяч рублей.

К последним относились внесение в официальный реестр ВИЧ-инфицированных с получением справки о наличии вируса от одной из нескольких частных клиник России на выбор. Чуть дороже — 40 тысяч рублей — платили россияне, желавшие на бумаге «заболеть» гипертонией или бронхиальной астмой. Подобные документы изготавливались и вносились в государственные базы данных за сутки после оплаты заказа.

Среди вариантов для более состоятельных пользователей даркнета было официальное зачисление в вуз с помощью коррумпированных сотрудников учебных заведений. При этом стоимость услуги в разных регионах страны сильно разнилась. В Забайкалье за такой вариант просили 125 тысяч рублей, на Урале — вдвое больше.

Наиболее дорогой вариант — трудоустройство в аттестованную IT-компанию с освобождением от мобилизации. Продавец услуги утверждал, что речь идет об организации с офисом в «Москва-Сити», при этом реально посещать работу от покупателя не требовалось. Стоимость услуги составляла два миллиона рублей.

Тем временем в российском сегменте даркнета вырос спрос на поддельные украинские паспорта. Как выяснила «Лента.ру», приобрести внутренний паспорт можно примерно за полторы тысячи долларов. При этом внешне подделка будет обладать всеми качествами оригинала, но документ не будет числиться во внутренних базах украинских госорганов.