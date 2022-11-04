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Стало известно о нежелании Шольца ехать в Китай с Макроном

Стало известно о нежелании Шольца ехать в Китай с МакрономReuters: канцлер ФРГ Шольц отклонил предложение Макрона вместе поехать в Китай

Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом стало известно Reuters.

Как рассказал агентству информированный источник, французский лидер предложил Шольцу вместе отправиться в Пекин, «чтобы послать сигнал о единстве ЕС».

В материале говорится, что визит канцлера в КНР состоялся после того, как немецкие власти дали согласие на покупку китайской государственной компанией доли в портовом терминале Гамбурга. Разрешение последовало несмотря на возражения со стороны многих стран и опасения США.

По словам директора Центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэя, эта поездка станет проверкой отношений между Пекином и Берлином, Европой и даже Западом. «Если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц», — добавил он.

Ранее Politico назвало отношения между Макроном и Шольцем ледяными, так как лидеры двух стран даже не имеют смелости провести совместную пресс-конференцию. Кроме того, по информации издания, правительство Франции было раздражено известием о том, что Шольц планирует без Макрона посетить Пекин для встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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