. Стало известно о новом фильме про Малыша Йоду

Вадим Карасев

Disney опубликовал в Twitter и вскоре удалил пост о премьере нового фильма про Малыша Йоду

Disney+ готовит премьеру нового короткометражного фильма про Грогу, персонажа сериала «Мандалорец», более известного в сети как Малыш Йода. Об этом стало известно из сообщение в Twitter итальянского подразделения Disney+, которое было удалено вскоре после публикации. Однако на пост обратил внимание проект Culture Crave.

Компания опубликовала в Twitter список предстоящих релизов. Из него следовало, что премьера короткометражного фильма, который получил название «Звездные Войны Дзен: Грогу и пыльные кролики», состоится 12 ноября — в день этот же день в 2019 году вышла первая серия сериала «Мандалорец».

Ранее американский режиссер Джо Данте обвинил создателей сериала «Мандалорец» в плагиате и заявил, что при создании Малыша Йоды они скопировали могвая Гизо из его фильма «Гремлины». «Я думаю, что долговечность фильмов объясняется наличием в нем одного персонажа (Гизмо — прим. «Ленты.ру»), который выглядит совсем как ребенок. И тут я не могу не сказать о Малыше Йоде, которого просто украли, скопировали от и до. Бессовестно, хочу заметить», — возмутился Данте.

Ранее американская ассоциация кинокритиков Critics Choice Association назвала лучшие фильмы и сериалы 2020 года. Сериал «Мандалорец» победил в номинации «Лучшая научная фантастика». Лучшим анимационным ериалом был признан «Конь БоДжек», главным супергеройским телепроектом — «Пацаны», а главным экшена-сериалом года — шоу «Викинги».