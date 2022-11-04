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Стало известно о задержании наводчика в Херсонской области

Стало известно о задержании наводчика в Херсонской областиВ Херсонской области задержали наводчика ВСУ, корректировавшего удар по дивизии ВДВ

В Каховском районе Херсонской области задержали наводчика, который, по данным силовиков, передавал сведения украинской стороне. Об этом стало известно РИА Новости. По словам корреспондента агентства, он сообщал о дислокации и передвижениях 76-й дивизии ВДВ и осуществлявшего корректировку артиллерийских ударов по месту расположения десантников.

Сообщается, что речь идет о Дмитрии Гавриляке, 1988 года рождения. Он признался, что все имеющиеся материалы он отправлял с использованием мессенджеров родственникам, находящимся в Польше и имеющим связи с украинскими военными.

В середине октября врио губернатора области Владимир Сальдо говорил, что в Херсонской области ежедневно задерживают информаторов ВСУ. По его словам, к тем, кто действительно информирует ВСУ, будет применяться «очень серьезное» наказание.

Тем временем в самом Херсоне комендантский час решили сделать круглосуточным.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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