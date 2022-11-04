. Светлана Бондарчук испытывает чувства к бывшему мужу

Светская львица Светлана Бондарчук рассказала о встрече с бывшим мужем Федором. Супругам удалось развестись мирно: а после этого они оба снова обрели счастье в новых браках. Светлана призналась, что после развода впервые обратилась к профессиональному психологу. «Самое сложное — принятие решение. Люди иногда из-за привычек, быта и детей пытаются сохранить то, что уже нельзя сохранить», — пояснила Бондарчук. Она отметила, что людям очень важно уважать свою жизнь, чтобы не обнулять те годы, которые провела совместно с избранником. Светлана призналась, что ей непросто было в первый раз встретиться с Федором после расторжения брака. Журналистка не стала скрывать, что у нее остались чувства к бывшему мужу.«Мы люди по своей фактуре незлобные, воспитанные. Но эмоции до сих пор могут быть. Думаю, любая встреча с человеком, который для тебя много значит, но вас жизнь разлучила, вызовет эмоции. Это касается не только бывших мужей, это может быть и бывшая подруга. Как только эмоции совсем уходят, наверное, это грустно», — рассказала Светлана. Она отметила, что встреча с Федором была для нее сильным испытанием. «Думаю, что и для всех. Там же много героев. Это всегда непросто. Особенно, когда человек светский. Ты же общий, не принадлежишь сам себе. Тебя могут обсуждать, твой наряд, возраст, фигуру, отношения», — пояснила Бондарчук в интервью для YouTube-канала «Ответ Вероники». Светская львица посетовала, что в современном мире мало кто может сохранить один брак на всю жизнь. «Просто другое время, скорость, поток информации», — заверила звезда.