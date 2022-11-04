. Светлана Бондарчук показала молодых Преснякова и Орбакайте
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Светлана Бондарчук показала молодых Преснякова и Орбакайте

Светлана Бондарчук показала молодых Преснякова и Орбакайте
Светская львица Светлана Бондарчук, перебирая семейные альбомы, наткнулась на интересное фото. Среди последних публикаций личного микроблога телеведущей Светланы Бондарчук появилась фотография времен молодости знаменитости. 53-летняя создательница YouTube-канала «Света вокруг Света» вспомнила, как собиралась с друзьями вечерами на домашние посиделки. На одну из таких приехали и Кристина Орбакайте с Владимиром Пресняковым. Артисты тогда еще были вместе. Бондарчук показала фото с друзьями из архивного альбома. Юная Орбакайте напомнила поклонникам свою маму — Аллу Пугачеву. А Пресняков в кадре продемонстрировал пышную гриву.
«Как-то увидела где-то шутку о том, что мои юношеские фото — это просто кадры из сериала «Элен и ребята». Мне тоже кажется, очень кинематографично. Наши с друзьями будни стали бы весьма интересной основой для сценария 😜. Светины архивы», — написала Бондарчук под фото. «Не отпускает вас прошлое. Такое впечатление, что к Вове Преснякову вы тоже были неравнодушны😅», «Какие вы классные!!❤️», «Прекрасные и счастливые годы!», «Какие, Вы всё хорошенькие!!!», «В целом красивое фото», - прокомментировали фото поклонники.
# Шоу-бизнес Бондарчук Светлана
По материалам: z-aya

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