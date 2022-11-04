. Тамара Глоба предсказала ссоры, проблемы и катаклизмы в ноябре 2022

Астролог Тамара Глоба сделала прогноз знакам зодиака на ноябрь. Уже на следующей неделе, 8 ноября в 2 часа по московскому времени, нас ждет лунное затмение. Астролог Тамара Глоба раскрыла, что ждать в этот и последующий период каждому из знаков зодиака. Конечно, же Глоба затронула волнующую многих политическую повестку. «События касаются переворотов во многих странах. Они коснутся и политики, и общественной жизни, и, конечно, сферы бизнеса. Прошлый бизнес будет уходить в прошлое. То, что когда-то люди накопили за последующий период 30 лет, предстоящих этому затмению, постепенно уйдет в прошлое и будут впоследствии формироваться новые структуры», — отметила она. По словам астролога, многие, кто привык к рутинному способу заработка, потерпят фиаско, но не нужно бояться начинать новую жизнь. Дни с 6 до 10 ноября принесут события, которые отразятся до конца ноября. Это проблемы с техникой, транспортом, перелетами, переездами, также они будут связаны с энергией. Это может коснуться практически всех стран, энергетические проблемы. Примкнут к ним и природные бунты и проблемы, которые касаются вопросов наводнений, землетрясений. Также Тамара напомнила о заботе о здоровье. «Затмение несет психические обострения, проблемы здоровья, проблемы с сосудами. Если кто-то сильно напортачил в прошлом, то в этом месяце вполне возможно, что будет не только охота на ведьм, но и проявятся реальные промахи, — продолжила она. — Активное противостояние военных сил, споры и мятежность, которые гуляют в народе, также принесут и единение духа параллельно событиям, которые приносят и взрывные моменты. Дни повышенной аварийности в этом месяце — это 2, 3, 4, с 6 по 9 ноября, 11, 16, 19, 21, 25 и 29 ноября».Ноябрь — это период, который требует повышенного внимания, особенно, в первой половине месяца. Будьте внимательны за рулем и к вопросам здоровья. Возможны потери и расходы. Особенно в дни затмения луны. Кроме всего, вторая половина месяца принесет вам отдачу, будет период возможных путешествий, интересных предложений вдали от дома, также вдали от дома вас ждет любовь и успех, поддержка окружающих и внимание тех, кто вокруг вас.В это время все внимание вы будете уделять своим партнерам: личным и деловым. Вам необходимо проявлять его к детям и любимым людям, а также контролировать свое здоровье. Не спорьте с окружающими, постарайтесь в этот период не поссориться с теми, кто вам дорог на пустом месте, потому что упрямство приводит вас к событиям, которые могут быть для вас не очень приятными. Будьте внимательны к имуществу в конце ноября, потому что возможны повышенные расходы.Берегите себя на дорогах, возможны конфликты с сослуживцами, коллегами. Будьте внимательны к вопросам обучения. Споры вокруг вашей работы достигнут пика в период вокруг затмений. Это время с 6 по 11 ноября. Вам следует обратить внимание на здоровье, за спиной могут возникнуть ситуации, которые не просто подорвут здоровье, а потребуют контроля того, что происходит с вашими финансами. Возможны потери, кражи, которые проявятся чуть позже. Поддерживайте семью, берегите своих близких.Для вас этот период довольно удачный, несмотря на трудности, которые тоже ожидают этот знак. В этом месяце вы переживете творческий подъем. Период, когда ваше слово будет иметь вес. Это хорошее время для детей, творчества, интеллектуальной работы даже в период критический. Это время любви, время новых отношений. Вернутся и старые связи, напомнят о себе и давние контакты. Вполне возможно, с многими из них вы расстанетесь. К сожалению, в этом месяце вы можете потерять друзей, которых вы приобрели в этом году, или планы рухнут, которые вы с друзьями построили чуть раньше. Короткие проекты будут иметь успех. Берегите дружбу, если она вам дорога. Будет много работы, особенно во второй половине ноября.Вам нужно обратить внимание на вопросы карьеры и жилья, возможны перемены в этих вопросах. Необходимо беречь родителей. Дела и здоровье родителей будут беспокоить вас особенно в 1 половине месяца, но они могут перейти на декабрь. Поддержите детей, друзей, близких людей. Это период творчества, личного успеха, вполне возможен интеллектуальный. Вы преуспеете во многих планах.Месяц принесет довольно много суеты, много дел, которые также будут касаться и дома. События, которые будут волновать вас: дела родственников, вопросы учебы, поездки, путешествия, быт.Ноябрь — это месяц прибыли и потерь. Будет много перемен, которые коснутся современности, планов на будущее, неожиданно возникнут потери. Доходы будут превышать расходы, но не всегда. Придется делать ремонты, вложения, неожиданные события, связанные с потерей друзей. Будет отличная возможность восстановить старые связи. Это период середины ноября. В третьей декаде будет успех вдали от дома.Ожидает много важных и интересных событий, связанных с вашими детьми, любовью, делами, которые касаются работы и творчества. Но придется иметь дело с противниками, будут споры, конфликты. Берегите близких людей. Вторая половина ноября принесет материальный успех, возможности заработка.Работа может принести вам сюрпризы, будьте внимательны к своим сотрудникам. Возможна смена коллектива. На работе будут перестановки. Во второй половине месяца ваши слова, дела, обаяние сыграют огромную роль в продвижении ваших дел. Весь месяц вы будете чувствовать себя лучше всего дома, поскольку вопросы недвижимости решатся наиболее удачно.Ноябрь полон планов. Период, когда старые друзья войдут в вашу жизнь и будут помогать вам и поддерживать вас. Но в то же время вы можете потерять друга. Постарайтесь не ссориться на пустом месте. У детей возникнут трудности и проблемы. Вы должны поддержать их.Внезапно встанут вопросы переезда, также к вам вернутся вопросы, связанные со старой карьерой, прежними делами, успехами. Вполне возможно, что в работе тоже будет критическая перемена. Без финансов вы не останетесь, будет хорошая возможность заработка, вам будут помогать успешные люди. Положитесь на друзей, не отказывайтесь от помощи.Месяц будет заполнен событиями: веселыми, интересными и критическими. Вы уделите внимание друзьям издалека. Планы вдали от дома, работа в других краях. Это время, которое потребует внимание к вопросам обучения и контактов. Берегите родных, здоровье, поездки лучше отложить на вторую половину ноября. Будут интересные идеи и предложения.