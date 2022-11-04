. Татьяна Тарасова, забыв ссоры, поздравила Евгения Плющенко с 40-летним юбилеем

Тренер Татьяна Тарасова посвятила трогательные слова фигуристу Евгению Плющенко, однако некоторые поклонники уловили в них иронию. Евгений Плющенко уже много лет выступает на льду. Он обладает большим количеством наград. Спортсмен открыл свою Академию фигурного катания. Каждый год он также создает ледовые шоу. Во всем ему помогает жена Яна Рудковская. Она подарила ему сына Александра. А недавно двухлетие отметил младший сын Арсений. Не так давно у Плющенко случился конфликт с Алексеем Ягудиным. Каждый вспомнил, сколько медалей он завоевал. Евгений посчитал, что коллега делится неправдивой статистикой. В этой ситуации Татьяна Тарасова, которая хорошо каждого знает, назвала Плющенко идиотом. Но 3 ноября олимпийский чемпион отмечает юбилей. Первой его поздравила жена. Не стала молчать и Тарасова. Она решила забыть все обиды и ссоры.«Женя, с днем рождения! Ты был большим спортсменом! Желаю тебе стать великим тренером! Здоровья и счастья! С уважением, Татьяна Анатольевна», — гласит пост. Поклонники посчитали, что тренер немного с издевкой поздравила фигуриста, заявив, что он «был большим спортсменом». Однако многие обрадовались, что ссоры, наконец, закончились.