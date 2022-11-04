. Трамп заявил о высокой вероятности своего участия в выборах 2024 года

Вадим Карасев

Экс-президент США Трамп заявил, что с большой вероятностью примет участие в выборах

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что с большой вероятностью вновь примет участие в выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик пообещал «очень скоро» раскрыть свои планы. «Я дважды баллотировался. Я дважды побеждал и во второй раз со значительно лучшим результатом, чем в первый, набрав на миллионы голосов больше в 2020 году, чем в 2016-м», — отметил он.

По словам Трампа, он намерен сделать США успешной и безопасной страной. «Готовьтесь. Это все, что я вам скажу. Очень скоро. Готовьтесь», — добавил он.

Ранее газета The Washington Post предположила, что Трамп не спешит объявлять об участии в выборах 2024 года во многом по просьбам своих соратников из-за скорых выборов в Конгресс. Сам бывший глава государства хотя и не объявлял о своих намерениях напрямую, много раз намекал, что желает принять участие в президентской гонке.

