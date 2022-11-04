. Успех на работе и в любви: названы 5 знаков зодиака, которые выйдут из коридора затмений с выгодой для себя

25 октября начался коридор затмений и продлится он до 8 ноября 2022 года. Этот период считается кармическим и очень непростым для многих представителей зодиакального круга. Это объясняется тем, что солнечное и лунное затмения будут влиять на каждого человека по-своему и принесут нам испытания и потрясения. Астрологи определили 5 знаков зодиака, которые выйдут из коридора затмений с выгодой для себя. Узнайте, кто входит в список счастливчиков.

Телец

Коридор затмений предоставит вам все возможности для смелых действий. Начиная с 7 ноября аура недели принесет вам спокойствие и придаст уверенности в себе. Все события, которые будут складываться в это время, будут восприняты как должное, не будет никаких тревог и волнений. В любовной сфере пора брать инициативу в свои руки. Если хотите создать новые или укрепить существующие отношения, самое время действовать решительно и забыть все старые обиды. Примерно до конца третьей недели месяца под влиянием благоприятного планетарного расположения, у вас появится много моментов для приятного времяпровождения со второй половинкой и близкими людьми. Также не исключено, что вас ждут яркие сюрпризы.

Дева





В период коридора затмений вы станете смелее и увереннее в себе. Это пробудит в вас мотивацию и позволит успешно завершить начатые проекты. Вторая неделя ноября принесет вам удовлетворение. У вас будет ощущение, что все желаемое находится на расстоянии вытянутой руки. Это дополнительно вызовет желание превзойти себя и даже чем-то пожертвовать ради достижения своих целей. Кроме того в ноябре на первый план выйдут личные отношения. Вы решите изменить свой подход к жизни и отпустите те ситуации, которые все время вас тревожили. После этого в личных отношениях наступят гармония и взаимопонимание.

Весы





Ноябрь для вас засияет радужными красками. Вы перестанете во всем сомневаться и станете в разы увереннее в себе. Если до этого времени вы были одиноки, то в период коридора затмений у вас появится шанс все изменить. Есть большая вероятность, что вы встретите человека со схожей жизненной позицией. Поэтому постарайтесь отнестись очень серьезно к новым знакомствам или отношениям. В профессиональной сфере ожидается подъем – не теряйте инициативу. Ближе к 16 числу у вас будет наблюдаться положительный настрой, вы заметите, что моральное напряжение исчезло полностью.

Скорпион





Ноябрь — это ваш месяц. Поэтому из коридора затмений вы выйдете с выгодой для себя. Настроение будет на высоком уровне, появится ощущение, что весь мир у ваших ног. Под влиянием этих эмоций все цели станут для вас достижимыми, появится возможность реализовать самые интересные идеи. Это будет своего рода месяц перезагрузки и обновления. Начиная с 13 числа профессиональная деятельность пойдет на подъем. Не стоит ни в чем сомневаться – действуйте решительно, вы находитесь на верном пути.

Водолей





В период коридора затмений у вас появится возможность полностью выразить себя и свои эмоции. Последний осенний месяц принесет вам удовлетворение в любовной сфере. Доверяйте своим инстинктам и сможете добиться успеха. После того как период затмений завершится, звезды будут направлять вас по верному пути, и в вашей жизни наступит долгожданная стабильность. Можно смело начинать новые проекты или менять сферу деятельности.