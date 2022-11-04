. В Британии раскрыли вынуждающее Запад договариваться с Россией условие

Вадим Карасев

Guardian: Западу придется договариваться с Россией из-за ухудшения ситуации в Европе и США

Западные страны будут вынуждены договариваться с Россией, когда экономическая ситуация в Европе ухудшится, а США столкнутся с рецессией. Условия раскрыла британская газета The Guardian.

По информации издания, Германии пришлось направить 200 миллиардов долларов на поддержку потребителей и предприятий, пострадавших от высоких цен на энергоносители, а Испания и Франция столкнулись с сокращением ВВП.

Отмечается, что в самом Евросоюзе (ЕС) наблюдается рекордная инфляция. Кроме того, существует вероятность обострения конфликта на Украине за счет возможной прямой конфронтации России и Североатлантического альянса.

Рецессия европейской экономики

В конце октября генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявил, что экономику Европы ожидает рецессия. По его словам, США, возможно, также движутся в эту сторону. Такие экономические проблемы могут повлиять на нефтяной спрос, отметил он.

Генсек ОПЕК подчеркнул, что профицит предложения на рынке нефти будет присутствовать в четвертом квартале и в начале следующего года. По его словам, аналогичные прогнозы делает не только ОПЕК, но и Международное энергетическое агентства, а также другие аналитики.

О том, что большинство экономик западных стран уже вошли в фазу рецессии, рассказал и генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев. На выход из этой фазы могут потребоваться годы, добавил специалист.

Дефицит газа

В начале ноября главы крупнейших энергокомпаний Vitol, BP и Eni успокоили европейцев по поводу нехватки газа грядущей зимой — по их мнению, значительные запасы топлива позволят ЕС спокойно пережить этот отопительный сезон.

При этом все они выразили беспокойство из-за следующей зимы — в 2023 году угроза дефицита будет гораздо серьезней. Обеспечить высокий уровень запасов позволили большие объемы импорта российского газа — к следующей зиме он, скорее всего, полностью прекратится, считают главы энергетических гигантов.

Однако глава итальянского нефтегазового гиганта Eni Клаудио Декальци заявил, что Европа «в хорошей форме для этой зимы». Он отметил, что остро проблема обеспечения газом появится только к следующей зиме.

