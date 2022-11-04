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В Германии назвали условие для опустения газохранилищ

В Германии назвали условие для опустения газохранилищГлава ФАС Мюллер: газохранилища Германии могут опустеть при сильных морозах

Газохранилища в Германии могут быстро опустеть, если в течение нескольких дней в стране будут сильные морозы. Такое условие для повышение потребления газа назвал глава Федерального сетевого агентства (ФСА) Клаус Мюллер в интервью газете Der Spiegel.

Во время разговора Мюллера спросили, что зимой в Германии может пойти не так. По словам главы агентства, на данный момент газохранилища в стране заполнены более чем на 99 процентов. Однако они могут опустеть в случае изменения погоды.

«Будет достаточно нескольких морозных дней для резкого увеличения потребления газа. Исходя их исторических данных, мы знаем, что когда наступают сильные морозы, резервуары быстро опустошаются», — уточнил Мюллер.

Ранее в ФСА заявили, что Германии удастся предотвратить дефицит газа этой зимой, если будут соблюдены некоторые условия, включая снижение потребления газа на 20 процентов и начало работы СПГ-терминалов к концу года.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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