. В Grounded уже больше 13 миллионов игроков, полный релиз игры состоялся месяц назад

Вадим Карасев





Студия Obsidian в конце сентября этого года выпустила Grounded — ролевой приключенческий проект про уменьшенных детей, которые вынуждены выживать на заднем дворе. До этого игра Grounded более 2 лет тестировалась в раннем доступе и пополнялась функциями, теперь же игрокам доступен полноценный проект, в котором есть и сюжетная кампания (в раннем доступе ее не было).

Сегодня Мэтт Бути, глава издательства Xbox Game Studios, сообщил о впечатляющем результате Grounded. Уже сейчас количество игроков в Grounded превышает 13 миллионов человек. Недавно руководитель Microsoft Фил Спенсер говорил, что он проводит много времени именно в Grounded в последнее время.

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Стоит сказать, что в феврале этого года, еще в ранней версии Grounded, количество игроков превысило 10 миллионов человек. Игра Grounded доступна в Game Pass.