. В Китае заявили о подготовке армии на случай войны

В Министерстве обороны КНР заявили, что армия страны готовится к вооруженным действиям на случай обострения конфликта с Тайванем. Об этом заявил глава ведомства Тань Кэфэй, передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что народно-освободительная армия страны готова при необходимости вступить в прямую конфронтацию с сепаратистами. Министр сообщил, что Пекин выступает против любых шагов в сторону независимости Тайваня.

«Это внутреннее дело КНР, которое не терпит никакого внешнего вмешательства. В настоящее время США постоянно выхолащивают принцип «одного Китая» и переходят все границы в своих усилиях по «использованию Тайваня для контроля над Китаем», — отметил он.

Кэфэй добавил, что действия Вашингтона нарушают суверенитет и принцип территориальной целостности Китая, подвергая угрозе мир и стабильном в Тайваньском проливе.

Как сообщала «Парламентская газета» 27 октября, Президент РФ Владимир Путин назвал остров неотъемлемой частью КНР и заверил, что позиция Москвы по этому вопросу не изменилась.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в начале августа.