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В Польше выросло недовольство льготами для украинцев

В Польше выросло недовольство льготами для украинцевВаршавский университет: поляки все больше недовольны из-за льгот для украинских беженцев

Жители Польши все больше недовольны тем, что украинским беженцам предоставили множество льгот. Об этом говорится в докладе социологов Пшемыслава Садуры из Варшавского университета и Славомира Сераковского из Немецкого института иностранной политики, пишет РИА Новости.

Как говорится в исследовании, среди поляков «из среднего класса и народных масс» выросло недовольство из-за потери приоритета в доступе к льготам и к государственным услугам (здравоохранение, образование). При этом украинские беженцы в Польше «получают то, о чем терпеливо ожидающие поляки могут только мечтать: место в детском саду или яслях, визит к врачу-специалисту».

Авторы доклада подчеркнули, что «насчитали более двадцати повторяющихся историй» о том, что украинцы пользуются ранее рассчитанными только на поляков социальными программами. Согласно исследованию, среди поляков есть мнение, беженцы не захотят возвращаться на Украину, перегрузят системы госуслуг и заберут рабочие места.

При этом замглавы Министерства иностранных дел (МИД) Польши Павел Яблоньский заявлял, что страна ждет новой волны украинских беженцев зимой, однако он не смог назвать предполагаемое число беженцев.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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В Польше выросло недовольство льготами для украинцев
В Польше выросло недовольство льготами для украинцев

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