. В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае атаки на Крым
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В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае атаки на Крым

В США предупредили Украину о «катастрофическом провале» в случае атаки на КрымHill: Украину ждет катастрофа при атаке на Крым из-за нехватки у ВСУ десантных средствСюжетВывоз зерна с Украины:

Полномосшабное нападение Украины на Крым грозит ей «катастрофическим провалом». Об этом предупредили авторы колонки для издания The Hill Уильям Кортни и Питер А. Уилсон.

Авторы материала отметили, что Украина уже нападала на объекты в Крыму, в частности, атаковала беспилотниками корабли Черноморского флота, которые были задействованы в обеспечении безопасности при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины, а также организовала взрыв на Крымском мосту.

Однако, по мнению Кортни и Уилсона, в случае полномасштабного вторжения российская армия смогла бы блокировать наземную кампанию даже в том случае, если была бы измождена и деморализована. Имея протяженную береговую линию, Киев мог бы организовать десантную атаку, однако, как считают авторы материала, для этого Украине не хватает вертолетов и других десантных средств.

«Проведение таких операций против обороняемых береговых линий сопряжено с риском катастрофического провала», — подчеркнули Кортни и Уилсон.

Ранее вице-президент группы по внешней политике фонда Stand Together и ветеран войны в Ираке Дэн Колдуэлл в статье для The New Yorker заявил, что Крым играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, поэтому власти страны не могут допустить посягательств на полуостров. По мнению Колдуэлла, Запад мог предотвратить спецоперацию, если бы признал вхождение Крыма в состав России.

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По материалам: lenta.ru

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