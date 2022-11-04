В США рассказали о поставившей перед трудным выбором Байдена ошибке
Обозреватель 19FortyFive Джек Спенсер рассказал об ошибке президента США Джо Байдена, которая поставила его перед трудным выбором.
По мнению журналиста, США рискуют повторить судьбу Европы с ее ростом цен на энергоносители, нормированием распределения топлива и деиндустриализацией, если Байден не изменит энергетическую политику.
Спенсер считает, что политика Соединенных Штатов и Европы, ограничивающая разработку месторождений нефти, газа и угля, провоцирует рост цен на энергоносители и ведет к полномасштабным кризисам.
Автор материала выразил мнение о том, что Европа выбрала «зеленую энергетику», проигнорировав запрос граждан на дешевое топливо, и Байден ведет США по аналогичному «ошибочному пути». «Если он не изменит курс, мы окажемся в таком же, к сожалению, затруднительном положении», — заключил Спенсер.
Ранее инвестиционный стратег Павел Веревкин описал возможный сценарий краха американской экономики. По его мнению, финансовая система США начнет «трещать по швам» в случае, если ФРС будет продолжать ужесточать политику и повышать ставки. Курс доллара может достигнуть максимума за 20 лет, полагает эксперт.