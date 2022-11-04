. В столице Башкортостана открыли стелу "Уфа – город трудовой доблести"

Вадим Карасев

Глава Башкортостана Радий Хабиров принял участие в церемонии открытия стелы "Уфа – город трудовой доблести". Об этом сообщает пресс-служба главы Башкортостана.

Монумент высотой 20 м возвели в Кировском районе столицы республики рядом с южным въездом.

«За годы войны в Уфу были эвакуированы десятки крупных предприятий, государственных учреждений, научных институтов. Вся республика работала на нужды фронта. Труженики Башкирии растили хлеб, шили обмундирование, добывали нефть, выпускали топливо для танков и самолетов, двигатели для боевой авиации. На личные средства жителей республики были построены бронепоезда, танки, целые авиаэскадрильи и другое вооружение. Как родных мы принимали сотни тысяч эвакуированных семей. Лечили раненых. Признанием трудового подвига уфимцев и жителей республики стал указ президента России о присвоении нашей столице почетного звания "Город трудовой доблести", - сказал Хабиров на открытии памятника.

В память о подвиге тружеников тыла на церемонии объявили минуту молчания. Открытие стелы "Уфа – город трудовой доблести" состоялось под символический звук заводского гудка и ружейный залп.