. Wildberries отреагировал на информацию о мошенничестве со средствами покупателей

Вадим Карасев

Wildberries опроверг информацию о мошенничестве со списанием средств покупателей

Информация о схемах мошенничества со списанием средств у пользователей Wildberries не соответствует действительности. Об опровержении сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу маркетплейса.

«Информация о том, что пользователи Wildberries столкнулись с мошенническими действиями, не соответствует действительности. Мы провели внутреннюю проверку», — отреагировали в компании.

По информации Wildberries, банковская операция была санкционирована самим клиентом, так как карта пользователя была привязана с помощь помощью 3ds и SMS-верификацией через свой банк.

В пресс-службе также подчеркнули, что привязка карт в интернет-магазине всегда происходит с помощью SMS-подтверждения или push-уведомлений. Отмечается, что несанкционированное списание средств возможно, только если покупатель сам передаст свои банковские данные стороннему лицу.

«Призываем покупателей проявлять бдительность — не предоставлять данные своих банковских карт третьим лицам», — резюмировали в компании.

3 ноября сообщалось, что некоторые пользователи маркетплейса Wildberries стали жертвами новой мошеннической схемы: злоумышленники начали списывать деньги с карт клиентов за покупки, которых не было. Одна из пострадавших от мошеннической схемы рассказала, что с ее карты списали почти 200 тысяч рублей.