. Зеленый, снежный или сверкающий черный: 10 лаков для ногтей, которые будут в моде зимой-2022/23

Зимой очень важно поддерживать хорошее настроение, чтобы защитные силы организма справлялись со своей задачей как надо. Женщинам помогает это делать, в том числе, маникюр. Удовольствие от созерцания своих ручек ухоженными и красивыми может подарить много приятных моментов. И, конечно, каждая хочет подобрать такие варианты, которые актуальны. Рассмотрим 10 лаков для ногтей, которые будут в моде зимой-2022/23.

Модные оттенки лаков для ногтей зимой-2022/23

Яркий зеленый

Неожиданно? Именно на это и расчет — сделать акцент на том цвете, которого зимой меньше всего ожидаешь. Ваши ручки всегда будут в центре внимания, потому что насыщенный зеленый цвет будет напоминать вам и всем вокруг о весне и майской зелени.





Хромированный лак

Это идеальный выбор для предстоящих холодов. Сильные, смелые металлические оттенки зарядят вас уверенностью и целеустремленностью. Более модными зимой 2022/23 будут темные хромированные лаки, к примеру, фиолетовые, синие или зеленые. Это достойная альтернатива фантазийным праздничным блесткам.

Снежный маникюр

Если у вас все же есть желание полностью соответствовать зимнему настроению, то выбирайте маникюр в пастельных тонах. Идеальный вариант для зимних прогулок — светло-серый лак с еле уловимым синим отливом. Он может стать прекрасной базой для рисунка или просто подчеркнуть форму и длину ногтей.





Классический красный

Это такая же классика, как и френч. Зимой красный не менее актуален, чем в любые другие сезоны. Он поможет поднять настроение и сделать яркий акцент, во что бы вы ни были одеты.

Глубокий синий

Благородный оттенок, который напомнит о переливах драгоценных камней. Он прекрасно сочетается с теплыми вязаными вещами пастельных оттенков.

Горячий шоколад

«Уютный» маникюр, который напоминает о тепле, доме, вкусных горячих напитках — кофе, какао и горячем шоколаде. Один из самых модных трендов предстоящей зимы.





Голографические лаки

Не выходят из моды и голографические лаки. Рассмотрите разные техники: эффект россыпи блесток, покрытия с глиттером либо с помощью втирки. Однако продаются и готовые лаки с голографическим эффектом. Они прекрасно отражают частички света, светятся под софитами, а при дневном освещении выглядят, как лаки с блестками.

Винный цвет

Вариант традиционного маникюра — лак вишневого цвета, который смотрится очень богато. Однако нужно вовремя удалять кутикулу, иначе темные цвета подчеркнут все недостатки.

Сверкающий черный

Такой маникюр будет прекрасно контрастировать с белизной снега и снежной погодой. Он создаст яркое настроение днем и вечером, когда вы отправитесь в ресторан и театр.





Сливовые оттенки

Вариант яркого маникюра, который в тренде уже не первый сезон и останется таковым зимой 2022/23, — это сливовый маникюр. Подобные тона бывают чуть светлее или темнее в зависимости от ваших предпочтений.