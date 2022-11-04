. Жена Константина Ивлева рассказала об ужасах лечения рака

Супруга шеф-повара Константина Ивлева поделилась ужасными подробностями. Девушка потрясла всех новостью о том, что пять лет назад она победила рак. Подробности Валерия решила раскрыть только сейчас. 30-летняя супруга шеф-повара Константина Ивлева откровенно рассказала о борьбе с раком. Она призналась, что пять лет назад вела разгульный образ жизни и не следила за здоровьем, что в конечном счете сыграло с ней злую шутку. Валерия узнала о том, что больна, в 2017-м. На тот момент у нее был молодой человек. «Я очень хотела ребенка, была в отношениях и вроде как забеременела, но спустя время выяснилось, что это не беременность, а… опухоль. Это был рак, поэтому меня положили в больницу. Я лежала в онкоцентре на Каширке полтора месяца, так как был риск кровотечения. Сделали семь курсов химиотерапии, она была легкая, без облучения. Но тем не менее, это химиотерапия», сказала Валерия Ивлева. Молодая супруга самого известного шеф-повара страны говорит, что в тот момент ей было очень тяжело. Никто не давал никаких прогнозов, но врачи делали все от них зависящее, чтобы спасти жизнь 25-летней девушке. В какой-то момент лечение перестало приносить плоды.«Больше всего запомнилось ужасное состояние. На шестом курсе я начала напрягаться, но мне сказали: делаем седьмой, если и он не поможет, то переходим на более серьезные препараты. Я испугалась, сильно испугалась. К счастью, все обошлось. Я смогла победить болезнь», рассказала Валерия Ивлева. Отметим, что беременность Валерии в браке с Константином тоже протекала не совсем гладко. Женщина подробно рассказывала об этом и даже советовалась с подписчиками. Напомним, шеф-повар Ивлев познакомился с молодой студенткой в 2019-м, а предложение руки и сердца последовало через год. Телезвезда рассказал, что ради нее сильно изменил своим привычкам: стал правильно питаться, взял дополнительную работу и построил загородный дом для всей семьи.