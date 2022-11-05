. 10 минут нового геймплея Atomic Heart, в котором показали бой с боссом
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10 минут нового геймплея Atomic Heart, в котором показали бой с боссом

10 минут нового геймплея Atomic Heart, в котором показали бой с боссом


На этой неделе разработчики Atomic Heart представили новый короткий трейлер, в котором объявили дату релиза шутера — 21 февраля 2023 года. Сегодня же на канале IGN появился 10-минутный ролик, в котором демонстрируется полноценный геймплей игры.

Ниже можно посмотреть новый геймплей Atomic Heart, который был опубликован каналом IGN. В ролике демонстрируется, в том числе, битва с боссом. Журналисты IGN будут в этом месяце публиковать и другие эксклюзивные материалы по Atomic Heart.


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Напомним, выйдет игра Atomic Heart на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза она будет доступна в подписке Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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