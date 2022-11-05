. 15 комиксов от девушки, которая наглядно показывает, что, уходя в декрет, лучше запастись вагончиком нервишек
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15 комиксов от девушки, которая наглядно показывает, что, уходя в декрет, лучше запастись вагончиком нервишек

15 комиксов от девушки, которая наглядно показывает, что, уходя в декрет, лучше запастись вагончиком нервишек

Никто не расскажет о всех радостях и тяготах жизни мамочек лучше самих родительниц. Поэтому во время декрета врач-дерматолог Таня решила сменить свой вид деятельности и попробовать себя в роли иллюстраторки-комиксистки. Теперь девушка лечит мамины нервы комиксами и укрепляет людям иммунитет своими историями из жизни. А будни её проходят очень даже весело. Ведь заскучать ей не даёт её маленькая дочь, с появлением которой Таня постоянно находится в поисках 25-ого часа в сутках.

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# Интересное
По материалам: twizz

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