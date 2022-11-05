. 15 комиксов от девушки, которая наглядно показывает, что, уходя в декрет, лучше запастись вагончиком нервишек

Никто не расскажет о всех радостях и тяготах жизни мамочек лучше самих родительниц. Поэтому во время декрета врач-дерматолог Таня решила сменить свой вид деятельности и попробовать себя в роли иллюстраторки-комиксистки. Теперь девушка лечит мамины нервы комиксами и укрепляет людям иммунитет своими историями из жизни. А будни её проходят очень даже весело. Ведь заскучать ей не даёт её маленькая дочь, с появлением которой Таня постоянно находится в поисках 25-ого часа в сутках.

Смена власти

Когда дети любят разукрашивать не только раскраски, но и лица родителей

Покушение на драгоценное

Вселенская несправедливость

Узник Азбакана и Ваше Величество Царь

Физкульт минутка вышла из под контроля

Дневной сон — ключ к сохранению хотя бы одной маминой нервной клетки за день

Бееегите, женщина!!! Лучше бегите…

Новый босс

«Мне пора!» — сказала идея, и после этого её больше никто не видел

Такое часто бывает, что гениальные идеи приходят в голову в самый неподходящий момент. И в этой ситуации обычно только два варианта: бежать её куда-то скорее записывать либо попрощаться с ней навсегда.

Слёзы отчаяния

Можно бесконечно шутить на тему сна ребенка, жаль, что от этого уложить его спать проще не становится.

Медный тазик прихватите с собой, дамочка

Что-то планировать наперёд всегда нелегко, но если у вас появился в доме ребёнок, то уровень сложности становится посильным только гуру. Как предугадать, что будет завтра, если только одно настроение вашего ребёнка меняется по 100 раз на дню?

От ненависти до любви, как говорится…

«Всегда» оказалось не вечным

И так я думаю после каждого похода в парикмахерскую…

Мама играет в прятки, мама любит прятки

А здесь вы можете посмотреть комиксы, героиня которых с гордостью носит звание «Неудачница». Ведь её жизнь полна недоразумений.