. 19 примеров того, что австралийские животные зашли слишком далеко
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19 примеров того, что австралийские животные зашли слишком далеко

19 примеров того, что австралийские животные зашли слишком далеко

Боитесь маленького паучка, живущего у вас в уголке? Тогда даже и не суйтесь в Австралию. Потому что там местная фауна явно зашла слишком далеко и, вероятно, планирует устроить переворот. Не верите? Тогда посмотрите на эти 19 фото.

1. Этот поезд из пушистых гусениц явно замыслил что-то недоброе

2. Эту овцу не стригли 5 лет. И я бы не стал подходить к ней слишком близко — кажется, в ее шерсти можно потеряться как в густом лесу

3. Встретишь такого кенгуру на своем пути, готовь белые тапки и черный костюм

4. Боже, кто-нибудь, уберите от этого огромного паука девочку!

5. Не поеду в Австралию. И вам тоже не советую

6. ЗМЕЯ ЕСТ КРОКОДИЛА!

8. Вот это я понимаю уличные бои

11. Вот почему в Австралии, прежде чем надеть обувь, надо посмотреть, не поселился ли там кто-нибудь

12. И вот эта вот медуза-мелюзга - одно из самых ядовитых существ на планете!

13. "И мы счастливы!"

14. "Не хотите поговорить о Господе нашем?"

15. "Все, сжигаю дом, переезжаю из страны"

16. Не могу понять: они борются или, кхм, "мирятся"?

17. Этот паук явно не ожидал такого улова

18. "О, а мне уже в туалет и не надо"

19. "Кондуктор, кондуктор! У вас тут "заяц-лемур"! Нет, я не чокнулся!"

Эта статья создана пользователем Онедио. Со стороны редакции изменений не было. Вы тоже можете создавать свои статьи на нашем сайте.

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По материалам: Юмор

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