. Алексей Панин без заработков не знает, что делать с дочерью

Актер Алексей Панин жалеет, что сбежал из России. Звезда фильма «Жмурки» планирует купить недвижимость для дочери, но для этого ему необходимо продать жилплощадь, оставшуюся в России. Вот только на рынке квартира Панина не пользуется спросом. Обосновавшийся в Испании Панин обеспокоен будущем наследницы. К слову, у звезды «Жмурок» две дочери — Анна и Мария. Старшая живет с отцом. Первое время девушка скучала по России, но спустя полгода привыкла. В Торревьехе она обзавелась друзьями, встречается с парнем. Тем не менее, 15-летней Анне скучно в маленьком европейском городке. «Ей тесно, ей нужен мегаполис, ей нужен Мадрид. Здесь, действительно, нечем заняться. Она бы с удовольствием ходила в актерскую студию, она бы занималась танцами, но нет здесь этого», — рассказывает Алексей.Если раньше Панин получал огромные гонорары за съемки, то после антироссийских высказываний его не зовут ни в какие проекты. А в Испании актерскую карьеру без знания языка построить довольно сложно. Артист нашел выход как обеспечить жизнь дочке. Вот только столкнулся с проблемой. «Я хочу продать квартиру в Москве и купить квартиру дочке в Валенсии. Но пока не получается. — отметил 45-летний артист. — В Торревьехе у нас уже есть. Я люблю Валенсию». Анна какое-то время работала в местной забегаловке. А недавно снялась кинопроекте звездного отца. Девушка мечтает пойти по стопам папы. «Она вообще хочет быть актрисой. И, если бы мы остались в России, то тепленькое местечко по блату в театральном училище имени Щукина у нее уже было бы», — похвастался Панин. Актер заявил, что в Россию в ближайшее время возвращаться не планирует. Он собирается найти работу в США. «В Америке огромное количество фильмов снимается, очень большое производство. Я каких-нибудь русских, украинцев, поляков, выходцев из Восточной Европы могу играть. Главное, чтобы был агент», — говорит Алексей. Но это случится нескоро — пока Алексей всерьез занят воспитанием наследницы. «У меня здесь дочь, ей нужно окончить школу, поступить в высшую школу. Пока речь о том, что я свалю в Америку, не идет. У меня туристическая виза, у меня нет визы на работу», — уточнил эпатажный артист в интервью YouTube-каналу «Недвижимость в Испании с Alegria».