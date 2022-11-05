. Алена Хмельницкая похудела на 8 кг и показала, как сейчас выглядит

Актриса Алена Хмельнийкая не просто рассталась с лишним весом, но и помолодела. Алене Хмельницкой уже 51 год, кроме того, она является мамой двух дочек от режиссера Тиграна Кеосаяна. С таким «багажом» (дамы знают) не очень просто держать свой вес в прежних параметрах. Однако Алена Хмельницкая совершила практически невозможное – она за месяц потеряла почти 10 кг.«Минус 8 кг за месяц. Все возможно!» - написала Хмельницкая в своем телеграме и показала себя преображенной.Публика была поражена! На фото был совсем другой человек. Кроме того, фолловеры заметили, что Алена Хмельницкая заметно помолодела, став стройнее.