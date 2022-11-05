. Алле Пугачевой, чтобы спасти детей нужно сделать ДНК тест
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Алле Пугачевой, чтобы спасти детей нужно сделать ДНК тест

Алле Пугачевой, чтобы спасти детей нужно сделать ДНК тест
Врач рассказал, что грозит детям певицы Аллы Пугачевой. Артистка всю свою жизнь борется с лишним весом. По словам одного из ее бывших мужей Александра Стефановича, Алла Борисовна постоянно истязала себя диетами, гробила свое здоровье таблетками для похудения и даже ложилась в специальные клиники, где под присмотром врачей избавлялась от лишних килограммов. Правда, результат радовал ее недолго, и лишний вес все равно возвращался. По мнению диетолога Ольги Переваловой, Пугачева могла «передать в наследство» свою склонность к полноте детям. И если Кристина Орбакайте, судя по всему, пошла в своего отца, стройного и высокого Миколаса Эдмундаса Орбакаса, то близнецы Лиза и Гарри вполне могут унаследовать материнскую особенность.
Чтобы избежать в будущем проблем с весом, специалист советует сделать специальный ДНК-тест, который подскажет наличие предрасположенности к набору избыточной массы тела. «Надо сделать ребенку ДНК, генетику. После этого будет понятно, почему у ребенка лишний вес»,— рассказала доктор «ЭГ». По словам Переваловой, проблемы с лишним весом есть у каждого четвертого современного ребенка. Увлечение фастфудом, сладостями, малоподвижный образ жизни сделали свое дело. Однако в этом вопросе у Лизы и Гарри проблем нет. Родители близнецов стараются кормить их только простой и полезной едой, а активностей у школьников хватает: малыши с детства не увлечены гаджетами, а предпочитают живое общение и подвижные игры.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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