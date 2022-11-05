. Алле Пугачевой, чтобы спасти детей нужно сделать ДНК тест

Врач рассказал, что грозит детям певицы Аллы Пугачевой. Артистка всю свою жизнь борется с лишним весом. По словам одного из ее бывших мужей Александра Стефановича, Алла Борисовна постоянно истязала себя диетами, гробила свое здоровье таблетками для похудения и даже ложилась в специальные клиники, где под присмотром врачей избавлялась от лишних килограммов. Правда, результат радовал ее недолго, и лишний вес все равно возвращался. По мнению диетолога Ольги Переваловой, Пугачева могла «передать в наследство» свою склонность к полноте детям. И если Кристина Орбакайте, судя по всему, пошла в своего отца, стройного и высокого Миколаса Эдмундаса Орбакаса, то близнецы Лиза и Гарри вполне могут унаследовать материнскую особенность.Чтобы избежать в будущем проблем с весом, специалист советует сделать специальный ДНК-тест, который подскажет наличие предрасположенности к набору избыточной массы тела. «Надо сделать ребенку ДНК, генетику. После этого будет понятно, почему у ребенка лишний вес»,— рассказала доктор «ЭГ». По словам Переваловой, проблемы с лишним весом есть у каждого четвертого современного ребенка. Увлечение фастфудом, сладостями, малоподвижный образ жизни сделали свое дело. Однако в этом вопросе у Лизы и Гарри проблем нет. Родители близнецов стараются кормить их только простой и полезной едой, а активностей у школьников хватает: малыши с детства не увлечены гаджетами, а предпочитают живое общение и подвижные игры.