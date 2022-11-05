. Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в отношениях с Россией
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Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в отношениях с Россией

Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в отношениях с Россией

Европе следует немедленно вернуться за стол переговоров с Россией, иначе Украина превратится в "новый Афганистан". О ключевой ошибке Запада в отношениях с Москвой рассказал в интервью португальскому телеканалу RTP американский экономист Джеффри Сакс.

Специалист отметил, что "ястребиный" подход непривычен и недопустим для Европы, обычно исповедующей дипломатические подходы. Более того, отказ от переговоров с Москвой по настоянию Вашингтона может быть опасен для ЕС, находящегося "на передовой".


"Европа была чемпионом дипломатии. Но теперь она принимает только американскую линию: мы должны победить Путина! Мы не ведем переговоров! И так далее. Но такой подход очень опасен для Евросоюза, ведь он находится на передовой и может сильно пострадать от всего этого", — заявил Сакс.

Экономист назвал ошибочной излишне агрессивную политику в отношении президента РФ Путина. Так, если бы Америка и Европа пошли на переговоры, можно было бы быстро урегулировать украинский кризис. Брюссель, однако, подчиняется "не разуму, а американской повестке". Сакс предположил, что подход Вашингтона превратит Украину во "второй Афганистан" и оставит страну в руинах.

"Перед началом конфликта я сказал, что если США будут продолжать в том же духе, то Украина превратится в следующий Афганистан. Потому что мы так любили Афганистан, что разрушили его. Это американский стиль", — подытожил эксперт.

Джеффри Сакс с осени 1991 года по январь 1994 года возглавлял группу экономических советников президента РФ Бориса Ельцина, работал в командах по макроэкономической политике премьер-министра Егора Гайдара и министра финансов Бориса Федорова в 1991–1993 годах.

Во время недавней поездки в Ватикан Эммануэль Макрон обратился к папе Франциску с просьбой обсудить урегулирование украинского кризиса с президентами России и США. Французский лидер добавил, что для заключения мира необходимо участие Вашингтона в переговорном процессе.

Весной бывший премьер-министр Италии и депутат Европарламента Сильвио Берлускони заявил, что Европа должна заставить Украину принять условия России для достижения мира. Он призвал ЕС предложить такой мирный план, который устроил бы и Киев, и президента России Владимира Путина.

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По материалам: uposters.ru

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