. Анастасия Решетова рассказала, как увеличила грудь без пластики
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Анастасия Решетова рассказала, как увеличила грудь без пластики

Анастасия Решетова рассказала, как увеличила грудь без пластики
Модель Анастасия Решетова призналась, что не понимала, насколько она красива без пластики и макияжа. Модель прославилась в 18-летнем возрасте. Тогда она  завоевала титул «Первая вице-мисс Россия». В 2014 году параметры ее фигуры были: 91−60−99, рост 180 см, вес 58 кг. Закрутив роман с Тимати, девушка познакомилась с избранницами других рэперов. После этого Анастасия решила по их примеру увеличить грудь. Сегодня она в этом призналась. «Как бы красиво не смотрелась сделанная грудь, сейчас я о ней жалею, — заверила Решетова. — Я увеличила ее в 19 лет. После родов сделала подтяжку, потому что после грудного вскармливания она была невероятных размеров. С удовольствием бы ее убрала. И не исключаю, что сделаю это, когда рожу второго ребенка».
В октябре 2019 года Анастасия стала мамой – она родила сына Ратмира. А спустя год модель рассталась с музыкантом. Нынешней осенью девушка побывала у врача. «Я попросила своего косметолога убрать эти огромные губы. Так гораздо лучше, на мой взгляд. Также вернула натуральную длину волос и цвет», — отметила звезда подиума. Анастасия пояснила, что постепенно убирает следы вмешательства в свою внешность. По ее словам, дело не в том, что она в прошлом году стала мусульманкой. «Сейчас я поняла, насколько органично человек выглядит в натуральном «чистом» облике, — сказала уроженка Москвы. — Нет ничего лучше уникальной природной внешности. К сожалению, учитывая активное развитие бьюти-индустрии в наши дни, сопровождающееся навязыванием необходимости улучшения внешности, осознание того, что природные данные в большинстве случае лучше, приходит поздно. Или не приходит вовсе... И я рада, что научилась это видеть».  
# Шоу-бизнес Решетова Анастасия
По материалам: z-aya

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