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Антонов оценил возможность улучшения отношений России и США

Антонов оценил возможность улучшения отношений России и СШАПосол в Вашингтоне Антонов призвал не надеяться на скорое улучшение отношений России и США

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, оценивая возможность улучшения отношений России с США, рассказал, что такое развитие событий в настоящее время не просматривается даже в среднесрочной перспективе, призвав не надеяться на подобный исход событий, сообщает ТАСС.

«В нынешних политических условиях в среднесрочной, по крайней мере, перспективе мы не просматриваем возможность улучшения российско-американских отношений», — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что главной целью Москвы на сегодняшний день является восстановление полноценного диалога с Вашингтоном, инициатором прекращения которого являются США. Антонов отметил важность нормализации отношений между двумя странами и решения актуальных вопросов, поскольку это необходимо не только для Москвы и Вашингтона, но и для всего мира, так как оба государства являются постоянными членами Совбеза ООН.

Посол также выразил сожаление в связи с тем, что, по его словам, США прилагают огромные усилия для повсеместной «отмены России», пытаясь добиться исключения страны из всех международных организаций и ее полной изоляции. Он отметил, что Западу не удастся этого добиться.

Ранее Антонов указал Западу на ошибочную политику по Украине и призвал думать не о накачивании Киева оружием, а о переговорах. По словам Антонова, Россию пытаются поставить в такое положение, чтобы та не могла разговаривать с западными государствами на международной арене.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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