. Архипов позволил Гориной проводить время с другими парнями
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Архипов позволил Гориной проводить время с другими парнями

Архипов позволил Гориной проводить время с другими парнями
Кате Гориной удалось построить доверительные отношения, поэтому Кирилл Архипов разрешил ей проводить время с друзьями мужского пола. Катя Горина радуется, что Кирилл Архипов полностью доверяет ей в отношениях. Он может предъявить претензии лишь в том случае, если проголодается или ему неожиданно захотелось внимания. В других ситуациях по отношению к своей девушке он на все сто процентов лоялен, некоторые даже считают, что он слишком сильно ей доверяет. Как оказалось, Архипов позволил своей избраннице развлекаться с парнями-друзьями, но сказал соблюдать определённые рамки.

То есть, если Катя будет пересекаться за пределами ворот с Яной Захаровой и её знакомыми парнями, то своему охраннику Горина в итоге скажет, что отдыхала в компании друзей. В конце концов, она получила разрешение от Архипова.
Если верить слухам из соцсетей, то Кирилл своё основное время уделяет жизни коллектива, нежели собственным отношениями. Больше всего он общается с Артёмом Грантом. Однако парень, как мы уже всё знаем, довольно скептически настроен к возможности создать крепкие отношения в рамках этого проекта. Интересно, как долго Горина и Архипов продержатся в паре?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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