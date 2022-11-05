. Авторы Destiny 2 «модифицируют» графику на Xbox One, чтобы дальше поддерживать игру
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Авторы Destiny 2 «модифицируют» графику на Xbox One, чтобы дальше поддерживать игру

Авторы Destiny 2 «модифицируют» графику на Xbox One, чтобы дальше поддерживать игру


Студия Bungie развивает Destiny 2 не первый год, и у игры есть огромная база поклонников на приставках Xbox One и Playstation 4. Разработчики не хотят лишать игроков нового контента, и они сообщили о планах немного модифицировать графически проект, чтобы и дальше выпускать апдейты для консолей прошлого поколения.

В своем блоге студия Bungie сообщила, что с апдейтом Lightfall, который выйдет 28 февраля 2023 года, игроки с приставками Xbox One и Playstation 4 могут заметить некоторые графические изменения. Вот как они это описывают: «мы изменили некоторые текстуры на PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X, чтобы уменьшить их объем памяти при минимальном ухудшении качества».

Ниже можно видеть примеры-сравнения Destiny 2 до изменений на Xbox One и после них.

Xbox One до:



Xbox One после:



Разработчики отмечают, что «это изменение поможет продолжать создавать новый контент для PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X».

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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