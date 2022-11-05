. Авторы Evil West впервые показали геймплей шутера в кооперативе
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Авторы Evil West впервые показали геймплей шутера в кооперативе

Авторы Evil West впервые показали геймплей шутера в кооперативе


Одна из особенностей игры Evil West, которая была заявлена с момента анонса проекта, это кооперативный мультиплеер. Но при этом, разработчики ранее его не показывали в рамках геймплейных роликов. Теперь же такое видео появилось.

Портал IGN, совместно с авторами Evil West, опубликовали небольшой 3-минутный ролик с геймплеем экшена. В нем показывают, как выглядит совместное прохождение экшена. Разработчики говорят, что игра, в первую очередь, создана для сюжетного одиночного прохождения. Что касается кооператива, в нем оба игрока возьмут на себя роль главного героя — Джесси. При прохождении игры в кооперативе сложность будет повышенной, а врагов может быть больше.


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Напомним, релиз Evil West состоится 22 ноября на всех актуальных игровых платформах.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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