. Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым

Вадим Карасев

Как оказалось, участникам Дом-2 уже не терпится дождаться, когда из отпуска вернётся Иван Барзиков с Кристиной Бухынбалтэ. Они на правах топовых участников занимают отдельную комнату, которая в итоге пустовала целых две недели, хотя остальные участники постепенно уходят с проекта, так как им негде жить. В итоге Наталья Безверхова собрала группу поддержки, чтобы бороться с парой, которая, по её мнению, должна лишиться всех привилегий.Ранее старшая Безверхова уже пыталась пободаться с Ваней. При этом она рассказывает о том, что они друзья и к самому парню у неё претензий нет, но... Принципы она поставила на первое место. Ее дочери Клаве с Евгением Прохоренко также негде жить, вот Наталья и решила потеснить Барзикова. В первый раз Наталье не повезло, вот она и решила отыграться сейчас, выбрав наиболее подходящий момент. Так как голосование из-за комнат проводят каждое воскресенье, То Ване и Крис придётся вернуться раньше, если они не хотят, чтобы их выселили.