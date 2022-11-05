. Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым
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Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым

Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым
Наталья Безверхова уверена, что пара Ивана Барзикова и Кристины Бухынбалтэ обязаны жить на равных с остальными условиями, поэтому она воспользовалась моментом и собрала группу поддержки против них. Как оказалось, участникам Дом-2 уже не терпится дождаться, когда из отпуска вернётся Иван Барзиков с Кристиной Бухынбалтэ. Они на правах топовых участников занимают отдельную комнату, которая в итоге пустовала целых две недели, хотя остальные участники постепенно уходят с проекта, так как им негде жить. В итоге Наталья Безверхова собрала группу поддержки, чтобы бороться с парой, которая, по её мнению, должна лишиться всех привилегий.

Ранее старшая Безверхова уже пыталась пободаться с Ваней. При этом она рассказывает о том, что они друзья и к самому парню у неё претензий нет, но... Принципы она поставила на первое место. Ее дочери Клаве с Евгением Прохоренко также негде жить, вот Наталья и решила потеснить Барзикова. В первый раз Наталье не повезло, вот она и решила отыграться сейчас, выбрав наиболее подходящий момент. Так как голосование из-за комнат проводят каждое воскресенье, То Ване и Крис придётся вернуться раньше, если они не хотят, чтобы их выселили.
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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