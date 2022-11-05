. ЧП: В развлекательном центре погибло пятнадцать человек
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ЧП: В развлекательном центре погибло пятнадцать человек

ЧП: В развлекательном центре погибло пятнадцать человек
В Костроме произошел страшный пожар, где пострадало множество человек. Сегодня ранним утром стало известно о масштабном пожаре в костромском развлекательном центре. По данным экстренных служб, 15 человек погибли и пятеро пострадали. Причиной гибели пятерых посетителей центра на Никитской площади стало удушение, троих обнаружили в завалах. Экстренные службы продолжают поиски. На месте происшествия находятся губернатор Костромской области и комиссия центрального аппарата МЧС. По уточненным данным, количество жертв составило 15 человек. Большинство пострадавших отделались легкими травмами. Госпитализация им не понадобилась, сообщается в Telegram-канале губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Около 60 человек находятся в травмпунктах. Еще четверо — в коме. Спасатели присвоили пожару третий уровень сложности. Пламенем было объято около 3.5 тысяч квадратных метров. Сотрудники МЧС отметили, что существует угроза обрушения поврежденных конструкций здания. Им удалось эвакуировать 250 человек. На данный момент пожарные ликвидировали открытое горение. По словам очевидцев, причиной трагедии стала пиротехника, которую запустил один из посетителей прямо в здании «Полигона». Инцидент произошел из-за конфликта в развлекательном центре. На территории «Полигона» завязалась массовая драка. Один из ее участников выстрелил из ракетницы в оппонента и сбежал. Правоохранительные органы объявили злоумышленника в розыск. Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Прокуратура Костромской области рассматривает использование пиротехники, как одну из вероятных причин. Развлекательный центр, в котором разгорелся пожар, принадлежит депутату областной думы и члену фракции «Единая Россия» Мирзоеву Ихтияру Ильдыру оглы. По данным экстренных служб, тревога и система оповещения в здании развлекательного центра сработали в штатном режиме. Очевидцы сообщают, что «Полигон» сгорел полностью. Пострадала и «Пятерочка», которая находилась рядом.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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