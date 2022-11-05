. Что такое кармический долг, как его вычислить и «расплатиться» за прошлое
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Что такое кармический долг, как его вычислить и «расплатиться» за прошлое

Что такое кармический долг, как его вычислить и «расплатиться» за прошлое

Наша жизнь представляет собой поток из прошлого в будущее через настоящее. Во Вселенной действует много законов, один из которых — закон причинно-следственной связи. То, что было когда-то, может удивительным образом повлиять на события дня текущего, хотя, на первый взгляд, совершенно не понятно как именно. Такое явление обычно называют кармой. Получается, что все, что с нами происходит, не случайно, и, чтобы быть счастливым, нужно «расплатиться» за прошлое по кармическим долгам. Как это сделать, расскажет психолог Галина Янко.

Что такое кармический долг

У каждого человека он есть — небольшой или такой, который мешает жить. В любом случае важно понимать, что этот негатив, который тянется из нашего прошлого или прошлых жизней нашей души, мешает пребывать в гармонии здесь и сейчас.

Карма — это метафизический закон Вселенной, который прямо влияет на мир материальный. То есть все поступки и мысли человека найдут свое отражение в будущем — чуть раньше или чуть позже. Однако хорошие, энергетически сильные мыслеформы и намерения способны истощить потенциал плохих в случае, если их будет больше. А если преобладало деструктивное, то неминуемо все закончится «расплатой».


Понять, в чем состоит кармический долг, не так просто. Мы можем расценивать препятствия на своем пути безотносительно к событиям прошлого, но это неправильно. Так мы обрекаем себя на проживание одного и того же безрадостного сценария. Важно принять, что некоторые вещи даны нам для исправления кармического долга, и игнорировать их — не лучшая идея.

Как определить наличие кармического долга

Психолог Галина Янко советует для определения кармического долга применить расчет по  числу имени.

Так, для удобства приводим таблицу для определения числа имени — то есть числового кода вашего полного имени, отчества и фамилии (по отдельности).


Так, если вас зовут Петрова Анна Ивановна, то получаем:

  • фамилия: 8+6+2+9+7+3+1=36=3+6=9;
  • имя: 1+6+6+1=14=1+4=5;
  • отчество: 1+3+1+6+7+3+6+1=28=2+8=10=1+0=1.

Число имени — это сумма данных значений, доведенная до числа от 1 до 9 (9+5+1=15=1+5=6). Однако для определения наличия кармического долга необходимо посмотреть, нет ли в промежуточных двузначных результатах фамилии, имени либо отчества чисел 13, 14, 16, 19. Эти цифры в нумерологии считаются кармически заряженными на отработку.

В вышеуказанном примере число кармического долга закодировано в имени и равно 14.

Расшифровка числа кармического долга

13 — чрезмерный эгоизм, игнорирование чужих интересов ради достижения собственных целей. Возможно, в прошлой жизни человек, что называется, «шел по головам», делая других людей несчастными.

14 — пренебрежение своими талантами, обязанностями, невыполнение обещаний, неосторожные, необдуманные действия, которые навредили другим.

16 — беспорядочные половые связи, принуждение к ним, незаконные действия и пренебрежение чувствами других людей.

19 — превышение должностных полномочий, использование служебного положения в корыстных целях.

Как «расплатиться» за прошлое по кармическим долгам


Если выпало число 13: необходимо заняться благотворительностью, заботиться о ближних, завести привычку идти к высокой, благородной цели, не ленясь и не сворачивая с пути.

Если выпало число 14: говорить только то, в чем уверены, всегда следовать своим словам, не обещать лишнего.

Если выпало число 16: искать чистой и большой любви, отказаться от недолгосрочных отношений, никого не принуждать к каким-либо действиям. Учитывать интересы близких и уважать их.

Если выпало число 19: проявлять щедрость, дарить подарки, прислушиваться к советам старшего поколения. Уважать своих коллег и подчиненных, всегда платить за добро добром, не иметь материальных задолженностей.

Определить кармический долг можно и без расчетов, ориентируясь на свои ощущения и память. Иногда достаточно честно ответить себе, в чем вы были не правы, кого обидели, поступили плохо, испытывали негативные эмоции. Все это идет в общий «счет» по карме. Как только кармический долг будет определен, можно работать с ним, закрывая нерешенные моменты.

 

# Общество Эзотерика
По материалам: rsute

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