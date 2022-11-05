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День 5 ноября в истории

День 5 ноября в истории

День военного разведчика.

Установлен приказом министра обороны РФ от 5 ноября 2000 года. Отмечается в соответствии с указом Пре­зидента РФ «Об установлении профессиональных празд­ников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации» от 31 мая 2006 года.

Профессия разведчика — одна из древнейших на земле. В России в середине XVII века, во времена правления царя Алексея Михайловича, появился Приказ тайных дел. В 1810 году по инициативе Барклая де Толли была создана Экспедиция секретных дел при военном министерстве, позднее переименованная в Особенную канцелярию при военном министре.  Она занималась сбором секретных военных сведений об иностранных войсках, а также выявлением и нейтрализацией вражеских шпионов.

5 ноября 1918 года, приказом Революционного военного совета Республики (РВСР) для координации деятельности всех разведывательных органов армии было сфор­мировано Регистрационное управление Полевого штаба. Его первым начальником стал Семён Аралов, служивший в разведке русской армии во времена Первой мировой войны. Ведомство стало прообразом ныне действующего центрального органа управления военной разведкой - Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении специальных заданий по обеспечению национальной безопасности, свыше 700 военных разведчиков удостоены званий Героев Советского Союза и Российской Федерации.

Всемирный день распространения информации о проблеме цунами.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 2015 году.

Это одно из наиболее смертельных стихийных бедствий за последние 100 лет унесло жизни более 250 тысяч человек. Самое разрушительное в современной истории цунами произошло в Индийском океане в декабре 2004 года. От стихийного бедствия больше всего пострадали жители Таиланда, Индонезии, Шри-Ланки, Индии.  Общее число жертв цунами до сих пор точно не известно, однако, по различным данным, их число составляет порядка 200 тысяч человек.

55 лет назад (1967) в Москве была сдана в эксплуатацию Останкинская телебашня.

Решение о сооружении телебашни было принято в 1957 году. Строительство по проекту главного конструктора Николая Никитина и архитекторов Леонида Баталова и Дмитрия Бурдина было начато в 1963 году и продолжалось 4 года. В канун 50-летия Октября 540-метровая башня была сдана в эксплуатацию. На то время это было самое высокое сооружение в мире. 

Останкинская телебашня имеет 45 этажей, десятки кольцевых площадок и балконов. На высоте 328 метра находится ресторан «Седьмое небо», который занимает три этажа.

С момента открытия телебашню посетили 10 миллионов человек.

60 лет назад (1962) было открыто движение транспорта по Мо­сковской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).

Проектирование автомагистрали вокруг Москвы началось в 1937 году, но строительству помешала Великая Отечественная война. К работам приступили в 1956 году около Ярославского шоссе. Первый участок от Ярославского до Симферопольского шоссе длиной 48 км был открыт в 1960 году, движение по всему кольцу —  5 ноября 1962 года.

В то время МКАД представлял бетонную дорогу без асфальтового покрытия с двумя полосами движения в каждую сторону. Направления были разделены четырехметровым газоном.

К началу 1990-х годов пропускная способность автотрассы была практически полностью исчерпана, скорость потока автомобилей составляла всего 35-40 км/ч, в час пик возникали заторы.

В середине 1990-х МКАД реконструировали. Трасса была расширена до десяти полос, установили освещение, барьерное ограждение. Общая протяженность дороги — 108,9 километров. Максимальная скорость, которую можно развивать на магистрали — 100 км/час.

65 лет назад (1957) в болгарском городе Плодив был открыт памятник советским воинам-освободителям — знаменитый «Алеша».

Идея соорудить на холме Бунарджик монумент в честь советских воинов-освободителей родилась у жителей Пловдива в 1948 году. Прототипом памятника стал рядовой сводной роты 3-го Украинского фронта Алексей Иванович Скурлатов.

Авторы 17-метровой скульптуры воина - Тодор Босилска, Любомир Далчев, Александр Занков, Александр Ковачев, Георгий Коцев и Василь Радославов.

93 года назад (1929) открылся Московский планетарий.

Он стал первым в СССР и 13-м в мире. Решение о его строительстве было принято в конце 1920-х годов. Здание планетария было построено по проекту архитекторов Михаила Барща и Михаила Синявского. На осуществление проекта было выделено 250 тысяч рублей. В эту сумму входила не только стоимость постройки самого здания, но и его оборудования, кино-аудитории, астрономического музея, библиотеки, аудиторий для кружков, лабораторных помещений, а также устройства на плоской крыше астрономической обсерватории для массового обслуживания экскурсий.

В 1994 году здание планетария было признано аварийным, и оно было закрыто на капитальный ремонт. Проект реконструкции был разработан в «Моспроекте-4» под руководством архитекторов Александра Анисимова и Ольги Семеновой.  

Обновленный планетарий открылся 12 июня 2011 года. Его ежегодно посещают около 1,5 миллионов человек.

103 года назад (1919) был создан Учительский институт Красной армии им. Н. Г. Толмачева (ныне Военный университет Мини­стерства обороны РФ).

Учебное заведение было создано приказом по Петроградскому военному округу для ликвидации неграмотности в Красной Армии. 21 ноября первые студенты приступили к занятиям.

За свою вековую историю вуз неоднократно реорганизовывался и переименовывался. Среди его выпускников известные государственные деятели, военачальники, ученые, космонавты, дипломаты, юристы, спортсмены, представители деловой элиты. Свыше 200 выпускников стали Героями Советского Союза и Героями России.

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По материалам: pnp.ru

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