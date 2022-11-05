. Дочка Александра Пескова ужаснула своей худобой

Дочь артиста Александра Пескова появилась на людях. Девушка, возможно, страдает анорексией. Пародист Александр Песков редко общается со своей единственной дочкой Дарьей. Наследница артиста работает концертным администратором «Непосед» и ведет самостоятельную жизнь. Девушка пришла в студию популярного шоу «Секрет на миллион». Ведущая проекта Лера Кудрявцева была в шоке от ее худобы.«Сколько ты весишь, Даша?» - спросила Лера. «39 килограмм. Вообще я ем, просто у меня кость легкая», - удивила 36-летняя девушка. Лера Кудрявцева предположила, что Даша страдает анорексией.