. Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками

Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушкамиДонецкий хакер Джокер опубликовал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с женщинами

Хакер из Донецкой народной республики (ДНР) под псевдонимом Джокер, взломавший аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного в социальной сети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), опубликовал его переписки с многочисленными женщинами. Соответствующий пост появился в Telegram-канале хакера.

Джокер считает, что эта информация будет интересна не только российским разведчикам, но и украинским солдатам. Хакеру удалось выяснить, что Залужный активно пользуется служебным положением, чтобы встречаться с девушками-военнослужащими из разных регионов Украины.

«Пока они гибнут сотнями ежедневно, их главнокомандующий целыми днями мило общается с молодыми телочками из разных военных частей, выделяет им крутые служебные тачки и должности. Конечно, новенький Митсубиси L-200 более нужен красивой брюнетке-деловоду из авиации, чем солдатикам на передовой», — написал донецкий хакер.

Также Джокер иронично отметил, что действия главнокомандующего похожи на план. «Чем больше молодых украинских пацанов погибнет, тем больше молодых украинок достанется Залужному. Браво!» — отметил хакер.

О взломе аккаунта Залужного стало известно 3 ноября. Ранее сообщалось, что Джокер взломал систему управления украинскими войсками «Дельта». Он признался, что сделать это было нелегко. По словам Джокера, программу «Дельта» для ВСУ создавали в США и на Украине по стандартам НАТО.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с
Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым
Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней
Заявление о готовности России продавать нефть при введении потолка цен объяснили
Заявление о готовности России продавать нефть при введении потолка
Эффект незаметности: какие брови будут модными в 2023 году
Эффект незаметности: какие брови будут модными в 2023 году
Поставила лайк подруге
Поставила лайк подруге
Пожар в клубе в Костроме полностью потушили
Пожар в клубе в Костроме полностью потушили
Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в отношениях с Россией
Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в
Девушка показала платье, которое меняет цвет на солнце
Девушка показала платье, которое меняет цвет на солнце
Американцев возмутили слова Байдена о защите США с помощью дробовика
Американцев возмутили слова Байдена о защите США с помощью дробовика
"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз рассказал о ее капризах и почему рухнула ее карьера
"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз
Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евро
Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евро

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День народного единства
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Еще по теме

На Украине рассказали о возможном конфликте между политическим и военным руководством
Instagram стал доступен для некоторых пользователей
Создатели «Джокера 2» подтвердили участие Леди Гаги в роли Харли Квинн
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram