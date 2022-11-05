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Духова рассказал о скандале с Аллой Пугачевой

Духова рассказал о скандале с Аллой Пугачевой
Хореограф поделилась подробностями конфликта с певицей Аллой Пугачевой. Алла Духова рассказала о первом сольном концерте коллектива в Риге, который проходил много лет назад. Тогда в шоу участвовала Кристина Орбакайте. Алла Пугачева тогда осталась недовольна выступлением дочери.  По ее мнение, танцевальный коллектив задвинул Кристину на второй план. «Алла Борисовна видео посмотрела и в своей манере оценила, как составлена программа. Так как это был концерт TODES, а не Кристины, у нас было около 20 номеров, а у Кристи в районе семи», — вспоминает хореограф.
По воспоминаниям создательницы балета, Алла Пугачева произнесла, дословно, следующую фразу: «Что же вы мою доченьку обижаете?». Правда, она сделала это без каких-либо претензий, в шуточной манере. Тем не менее, по словам Духовой, журналисты раздули из мухи слона, начав писать о конфликте звезд. Пугачева говорит, что это всего лишь слухи, и у нее никогда не было каких-либо недопониманий с Духовой.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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