. Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate

Вадим Карасев





Подписчики Game Pass Ultimate могут получить новый бесплатный бонус — для игры Phantasy Star Online 2. Регулярно подписчики сервиса Microsoft получают доступ к новому перку, и очередной бонус, который можно забрать до 6 декабря, уже доступен.

Если вы подписаны на Game Pass Ultimate, через раздел перков у вас теперь есть возможность получить бонус для игры Phantasy Star Online 2, который дает:

PSO2 New Genesis! N-Half Scape Dolls в количестве 5 штукPhoton Chinks в количестве 50 штук

Бонусы можно использовать в Phantasy Star Online 2, которая является условно-бесплатной.