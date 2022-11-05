. Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate

Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate


Подписчики Game Pass Ultimate могут получить новый бесплатный бонус — для игры Phantasy Star Online 2. Регулярно подписчики сервиса Microsoft получают доступ к новому перку, и очередной бонус, который можно забрать до 6 декабря, уже доступен.

Если вы подписаны на Game Pass Ultimate, через раздел перков у вас теперь есть возможность получить бонус для игры Phantasy Star Online 2, который дает:



PSO2 New Genesis! N-Half Scape Dolls в количестве 5 штук



Photon Chinks в количестве 50 штук

Бонусы можно использовать в Phantasy Star Online 2, которая является условно-бесплатной.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

Последние новости

Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с
Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым
Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней
Заявление о готовности России продавать нефть при введении потолка цен объяснили
Заявление о готовности России продавать нефть при введении потолка
Эффект незаметности: какие брови будут модными в 2023 году
Эффект незаметности: какие брови будут модными в 2023 году
Поставила лайк подруге
Поставила лайк подруге
Пожар в клубе в Костроме полностью потушили
Пожар в клубе в Костроме полностью потушили
Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в отношениях с Россией
Американский экономист Сакс назвал главную ошибку Европы и США в
Девушка показала платье, которое меняет цвет на солнце
Девушка показала платье, которое меняет цвет на солнце
Американцев возмутили слова Байдена о защите США с помощью дробовика
Американцев возмутили слова Байдена о защите США с помощью дробовика
"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз рассказал о ее капризах и почему рухнула ее карьера
"Всю ночь бухала, на концерт не поедет": продюсер Наргиз
Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евро
Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евро

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День народного единства
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Еще по теме

Подписчики Game Pass Ultimate могут забрать новый перк бесплатно — для Century: Age Of Ashes
В Game Pass Ultimate доступен новый бонус — для игры UFC 4
Новый перк доступен бесплатно по Game Pass Ultimate
Новый бесплатный перк доступен подписчикам Game Pass Ultimate