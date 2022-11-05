. Гарик Харламов стал пенсионером, заявила Миро
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Гарик Харламов стал пенсионером, заявила Миро

Гарик Харламов стал пенсионером, заявила Миро
Артист Гарик Харламов заявил о своем уходе из шоу-бизнеса. Шоумен накануне объявил, что он уступил место в шоу Андрею Бебуришвили. Гарик Харламов, много лет проработавший рука об руку с Павлом Воле в качестве ведущего «Камеди клаб» объявил о своем уходе. Его место займет более молодой комик – Андрей Бебуришвили. «Все! Отмучился! Пора уступать дорогу молодым! Бебур газуй! А я спать», - написал Гарик Харламов в своем телеграме.
Народ, надо сказать, не очень-то понял, что все это значит, а блогер Лена Миро уверена, что Гарик Харламов – большой молодец. Он смог обеспечить себя до конца своих дней и теперь может спокойно не работать. Этакая пенсия у человека. «Несмотря на габаритный внешний вид и общую одутловатость, Бульдогу всего 41 год. То есть, вся жизнь впереди. Поработал. Устал. А теперь можно и поспать. В том смысле, что вообще ничего не делать. Видимо, Харламов правильно распоряжался заработками. Копил, вкладывал, а теперь можно зажить жизнью зажиточного пенсионера», - рассудила в своем ЖЖ Миро.
# Шоу-бизнес Харламов Гарик
По материалам: z-aya

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