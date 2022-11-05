. Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути: про игры от внутренних команд Xbox
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Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути: про игры от внутренних команд Xbox

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути: про игры от внутренних команд Xbox


В этом году издательство Xbox Game Studios выпустило не так много игр — недавно вышла Grounded, а скоро состоится релиз Pentiment. Кроме этих игр, обе от Obsidian, на 2022 год у внутренних студий Xbox нет больше планов, если не считать поддержку ранее вышедших проектов.

Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути в рамках подкаста рассказал некоторые детали о планах Microsoft, приводим основные тезисы из него:



Мэтт Бути можно считать, что подтвердил релиз Redfall раньше релиза Starfield. Напомним, обе игры должны выйти в первой половине 2023 года.



По словам Бути студия The Coalition помогает другим командам с Unreal Engine. В частности, они работают над Perfect Dark, Sea of Thieves и State of Decay.



По его словам, студия Undead Labs хочет улучшить качество анимации в State of Decay 3. Также им важно изменить, в сравнении с прошлым частями, то, как персонаж взаимодействует с окружающей средой.



Прокомментировал Мэтт и изменения в The Initiative. Как известно, в студии были серьезные перестановки. По словам Бути — это был важный этап для «строительства студии».



Мэтт Бути согласился, что были проблемы с контентом Halo Infinite после запуска. По его словам, теперь студия многое изменило в планах — произошли изменения в руководстве 343 Industries и переориентация контент-плана шутера.



Бути заявил, что руководители студий Xbox были «впечатлены» новым проектом inXile. По его словам, учитывая небольшой штат сотрудников, которые работают над проектом, это «очень круто».



Мэтт Бути сказал, что «Playground Games — отличная студия для разработки Fable».

Мэтт Бути, как ранее и Фил Спенсер, выразил уверенность, что 2023 год будет заметно интереснее в плане внутренних релизов Xbox, чем 2022 год.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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