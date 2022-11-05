. Хью Джекман назвал любимый супергеройский фильм

Вадим Карасев

Хью Джекман назвал «Темного рыцаря» Нолана своим любимым супергеройским фильмом

Австралийский актер Хью Джекман назвал свой любимый супергеройский фильм в интервью с Variety. Запись беседы доступна на YouTube.

«Мой любимый фильм о супергероях... В период взросления — первый «Супермен», фильм Дика Доннера с Кристофером Ривом. Он изменил правила игры. Еще должен отметить одного из «Бэтменов» [Кристофера] Нолана. Отдам предпочтение «Темному рыцарю», — сказал он.

Ранее стало известно, что Нолан не хотел снимать «Темного рыцаря». Его биограф Айан Натан рассказал, что Нолан собирался покинуть франшизу, однако Warner Bros. уговорила его вернуться в проект.